Ator de Thor e Breaking Bad, Isaac Kappy morre aos 42 anos

O ator Isaac Kappy morreu nessa terça-feira (14) aos 42 anos. A polícia deu como encerrada as investigações depois de confirmar a morte, que aconteceu em uma estrada próxima à cidade de Bellemont, no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

Kappy já fez participações em filmes como Thor (2011), O Exterminador do Futuro (2009) e Fanboys (2009), além da aclamada série Breaking Bad.

Recentemente, o artista se envolveu em uma grande polêmica, ao ser investigado por tentar asfixiar Paris Jackson, 21 anos, filha do cantor Michael Jackson, morto em 2009.

Kappy atuando como um atendente de um Pet Shop, em Thor, em 2011 (Foto: Reprodução)

A agressão aconteceu em outubro do ano passado, durante uma festa. Após o ocorrido, Isaac ainda teria mandado mensagens para a jovem, obrigando Paris a reforçar a segurança, segundo o portal Uol.

Outra confusão envolveu o ator, dublador e produtor Seth Green. Kappy acusou Seth de estupro diversas vezes, além de ameaçar o ator pelo Twitter.