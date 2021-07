Ator e modelo baiano estreia no Casa de Criadores

O ator e modelo baiano Ednei William, de apenas 17 anos, fez sua estreia nesta segunda-feira (26), no Casa de Criadores, uma das principais semanas de moda conceitual do país, que chegou à edição 48 totalmente virtual. William vestiu looks de Mônica Anjos, tradicional estilista baiana, que se apresentou pela primeira vez no evento. A coleção, batizada de "Ancestralidade", foi apresentada através de um fashion filme no canal do YouTube da Casa de Criadores.

Os dois se conheceram depois que ele participou do Afro Fashion Day 2020, projeto de moda e empreendedorismo do Jornal Correio. "Ela queria colocar muito um modelo andrógino e optou por mim. Disse que se indentificou muito com minha atitude e ousadia e queria ousar também", revela William. "Meu sentimento em fazer parte de tudo isso é poder realizar sonhos e mostrar aos outros que é possível acreditar. Minha mãe, Rosangela Morais, sempre me incentivou a estudar e ir atrás dos meus desejos e nada disso seria possível sem o apoio dela", completa.

Ednei William e Mônica Anjos são, respectivamente, um dos modelos e uma das estilistas que integraram o time de criativos do Afro Dashion Day, projeto idealizado pelo CORREIO.