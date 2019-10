Ator emociona ao falar da morte de filha que tinha doença neurodegenerativa

(Foto: Reprodução/instagram)

O ator americano Miguel Cervantes emocionou os fãs ao tornar pública a morta da filha de 3 anos. A menina sofria de uma doença neurodegenerativa. Miguel e a esposa, Kelly, publicaram uma foto em preto e branco do quarto da filha Adelaide com um texto emocionante relatando a perda. A garota estava a alguns dias de completar 4 anos.

"As máquinas foram desligadas", começa o texto. “A cama dela está vazia. O silêncio é ensurdecedor. A Adelaide nos deixou no sábado. Ela foi em paz nos braços da mãe dela, cercada por amor. Ela finalmente está livre das dores e das convulsões, mas deixa os nossos corações despedaçados. Nós te amamos muito, Adelaide, e para todo o sempre”, diz a mensagem, compartilhada pelos dois pais.

Além do post, o ator divulgou um comunicado público para a imprensa. “A família Cervantes vem com o coração partido anunciar que a bebê deles Adelaide Grace - que lutava contra epilepsia e espasmos infantis - morreu tragicamente na manhã do sábado. Ela morreu nos braços amados de sua família enquanto ela encontrava a calma pela qual buscou por tanto tempo”, diz a nota.

O texto encerra agradecendo o carinho recebido. “A família gostaria de expor sua mais profunda e calorosa gratidão a todos aqueles que entraram em contato com palavras de apoio e oração e que continuarão a enviar amor durante esse período tão difícil”.

Adelaide deixa, além dos pais, um irmão mais velho, Jackson.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Miguel já participou de séries famosas como The Blacklist e Person of Interest, mas é mais conhecido pela carreira feita na Broadway. Ele trabalhou em produções como Chicago e Hamilton, usando sua formação também de cantor e dançarino.

A mulher dele, Kelly, participa ativamente da organização Citizens United for Research in Epilepsy, que tem campanhas por tratamento contra a epilespia e arrecada para pesquisas sobre o assunto. Ela dava entrevistas falando da luta da filha contra a doença. “Ela veio ao mundo com uma missão e uma história. Eu tenho muito orgulho que a história dela será sempre lembrada”.

Adelaide passou a vida quase toda lutando contra as convulsões que não tinham explicação clara por parte dos médicos. No ano passado, em uma entrevista para a revista People, o ator e a mulher contaram que quando a filha nasceu tudo pareceu normal, mas ela logo começou a perder alguns marcos normais de desenvolvimento. Aos 7 meses, sofreu a primeira convulsão. Os médicos determinaram rapidamente que a menina tinha epilepsia. Com 9 meses, foi diagnosticada com espamos infantis (IS, em inglês).

A mãe contou que o irmão mais velho era uma fonte de energia para a família. "Ele é o que mantém forte", afirmou. "Ele corre pela casa e traz uma energia que precisamos. E ele precisa de nós. Podemos estar passando pela pior coisa de todos os tempos, mas é ele quem nos anima quando estamos só lutando emocionalmente para sair da cama".