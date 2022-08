Ator Gustavo Novaes é acusado de estupro por modelo; artista nega

O ator Gustavo Novaes, de 49 anos, está sendo acusado de um suposto estupro que teria cometido em 2019. Uma modelo, de 36 anos, alega que foi estuprada pelo famoso quando trabalhava como assistente de direção em uma emissora, em meados de 2018.

Em conversa ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, Ella, nome artístico que a vítima usa para preservar a principal identidade, revelou que trabalhava com o ator na época e ele teria feito um vídeo enquanto estava desacordada durante o ato sexual.

"Ele fez sexo comigo enquanto eu estava desacordada e filmou (...) Eu só descobri porque achei o vídeo. Demorei muito tempo para entender que isso é estupro de vulnerável e mais ainda para aceitar", contou.

O programa de Roberto Cabrini ainda exibiu o vídeo do suposto abuso, onde mostra a mulher deitada de bruços, em uma cama e aparentando estar dormindo. Um mês depois do suposto crime, a vítima registrou um boletim de ocorrência, mas acusando Gustavo apenas pela gravação do vídeo.

Para a reportagem, o ator negou todas as acusações e alegou que a relação era consensual. "A gente estava num relacionamento casual gostoso. Uma vez a gente estava transando e eu já tinha comentado de fazer um vídeo, e ela acabou se importunando por causa disso", disse.