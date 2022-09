Ator Juan Paiva sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

O ator Juan Paiva, de 24 anos, sofreu um acidente de moto essa semana no Rio de Janeiro. Ele, que ficou famoso como o Ravi de Um Lugar ao Sol, sofreu arranhões no corpo e foi parar no hospital para se assegurar que nada mais grave havia acontecido.

"Não consegui explicar como foi porque tava no hospital. Eu tava voltando da Rocinha e a rua tava muito esburacada. Tinha um meio-fio, o meu pneu devia ter subido, só que travou", explicou o artista nas redes sociais. "Nisso, escorregou pro lado e a moto caiu. Foi isso que aconteceu, mas foi leve, graças a Deus, eu só sofri uns arranhões e tô um pouco com dor no ombro", acrescentou.

Ele finalizou dizendo que foi apenas um "susto" e que está bem.

Juan está no elenco da série As Five, da Globoplay, que encerrou as gravações há pouco dias.