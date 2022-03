Ator Marcus Majella termina namoro de quatro anos com publicitário

O ator Marcus Majella, conhecido por interpretar Ferdinando no seriado "Vai que Cola", está solteiro. O namoro dele com o publicitário Guilherme Castro, que já durava quatro anos, chegou ao fim de acordo com o jornal Extra.

Os dois passaram o Réveillon juntos em Berlim, na Alemanha, e moravam no apartamento de Majella no Rio de Janeiro. Guilherme já deixou o local.

Em dezembro, eles fizeram uma viagem a Portugal junto com a mãe do comediante. Após o término, Majella tem saído para se divertir com os amigos e está focado na mudança de hábitos que adotou há um ano e o fez eliminar 30kg.