Ator Mario Frias é convidado por Bolsonaro para substituir Regina Duarte, diz jornal

O ator Mario Frias foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Regina Duarte na Secretaria Especial de Cultura. Frias já havia se oferecido para o cargo em entrevista que concedeu no início desse mês à CNN Brasil. A informação do convite é do jornal O Globo.

Bolsonaro tem demonstrado mais proximidade com o ator. Na terça, Frias participou de um almoço que o presidente teve com dirigentes de Flamengo e Vasco em Brasília.

O presidente também publicou em suas redes sociais um vídeo em que Frias elogia o presidente. Quando é perguntado se estaria cotado para substituir Regina, ele ri e depois diz que o convite seria recebido com entusiasmo.

O ator foi uma das poucas pessoas da classe artística que esteve na posse de Regina Duarte, a quem elogiu em entrevista à CNN.

Frias chegou à fama como galã em Malhação, em 1999. Atualmente, ele apresenta um programa de turismo na Rede TV.

Ele é um dos poucos nomes de artistas que demonstram entusiasmo e apoio ao governo Bolsonaro.