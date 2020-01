Ator que viveu Tim Maia no cinema diz que foco no BBB20 é dinheiro

Do luxo de uma mansão de 600 m², no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, a um apartamento de 70 metros compartilhado com outro ator. O ator que interpretou Tim Maia nos cinemas, Babu Santana, anunciado como integrante do BBB20, tem uma história que vai do luxo à simplicidade.

“Eu estava fazendo novela, fazendo filme, morando em uma mansão em São Conrado, a duas quadras da praia, fiz festa dos meus filhos na piscina de 90 mil litros, investi na minha banda, e o projeto que a gente ia entrar não rolou", contou, em entrevista ao GShow.

O ator participou de produções como a série Carcereiros, de Malhação e de Mister Brau. Na edição de 2015 do prêmio da Academia Brasileira de Cinema com Tony Ramos, Babu foi eleito junto a Tony Ramos como o melhor ator - foi a única vez em que a premiação foi entregue a dois artistas.

A mudança para uma casa menor aconteceu no ano passado. Ele é pai de três filhos e namora a modelo e atriz Tatiane há dois anos e meio. “Essa pessoa me deu uma sobrevida. Todo mundo imagina: ‘O que essa menina bonita quer com você?’ Ela estava comigo na mansão, na piscina, e está comigo agora no quartinho de 6 metros quadrados. É do luxo à lama”, disse.

Agora, ele está de olho prêmio de R$ 1,5 milhão e tem como foco não a fama - que já conhece.

"Estou integralmente buscando esse prêmio no sentido financeiro. Tenho mil projetos que posso alavancar”, afirma.

A vida artística faz parte da história de Badu desde a infância, quando assistia às gravações de de programas da Globo no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro, com o pai, agente patrimonial na empresa.