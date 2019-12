Atriz da Globo fala sobre namoro com mulher: '2019 me surpreendeu com esse amor'

Vitória Strada, que interpretou Julia Castelo na novela Espelho da Vida, falou sobre o romance com a atriz Marcella Rica em entrevista ao colunista Ancelmo Gois, de O Globo, neste domingo (22). "2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz", disse Vitória sobre seu primeiro relacionamento homoafetivo. O relacionamento das duas já dura nove meses.

Vitória, que voltará ao ar em"Salve-se Quem Puder, próxima novela das 19h, foi apresentada a Marcella pela amiga Anna Rita Cerqueira, com quem Strada trabalhou em Espelho da Vida.

Em julho, as atrizes foram fotografadas juntas durante um passeio por Ipanema. No mês seguinte as atrizes viajaram juntas para a Disney em agosto. Durante a trama global, Vitória Strada foi apontada como affair de João Vicente de Castro, com quem vivia par romântico.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

Em outubro, Vitória se declarou nas redes sociais para Marcella ao comemorarem aniversário. "Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas. Obrigada por tudo, você merece o mundo! Que sorte a minha ter você no meu coração", declarou Vitória em sua conta no Instagram.

Marcella publicou a mesma foto em sua rede social ao parabenizar Vitória Strada; a legenda do post termina com "amo você". Nas redes sociais, Vitória ganhou apoio dos fãs, que vibraram ao saber do casal. 'Lindas', escreveu uma seguidora.

Neste domingo, 22, Vitória vai participar do Domingão do Faustão como jurada da competição Dança dos Famosos.