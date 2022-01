Atriz da Marvel e da franquia O Hobbit defende movimento antivacina em evento

A atriz canandense Evangeline Lily, que vive a personagem Vespa no Universo cinematográfico Marvel, foi criticada nas redes sociais após anunciar ter participado de uma manifestação antivacina em Washignton D.C. Ela fez uma publicação no Instagram nesta quinta-feira (27), com fotos do evento.

"Acredito que ninguém deveria ser obrigado a injetar nada no seu corpo", escreveu a atriz, também conhecida pelos papéis de Kate Austen, na série Lost, e Tauriel, na trilogia O Hobbit. No texto, ela afirmou também já ter essa posição desde antes da pandemia de covid-19.

"Evangeline, te amo, mas não é bem por aí não...", comentou uma fã na postagem no Instagram. "O que tem de errado com essas pessoas?", questionou outro no Twitter. Outros, no entanto, demonstraram concordar com a opinião da atriz e deixaram postagens de apoio a ela.

Ela não é a primeira atriz da Marvel a se envolver em controvérsia semelhante. A britânica Letitia Wright, que vive a personagem Shuri nos filmes do Pantera Negra, precisou ser afastada do set de filmagem de Pantera Negra 2 ao recusar veementemente tomar o imunizante. Ela só voltou às filmagens depois que provou ter sido vacinada.

Veja outros artistas que se opõem à vacinação:

O guitarrista Eric Clapton (divulgação) A atriz Elizângela (divulgação) A Atriz Letitia Wright (divulgação) O ator Jim Carrey (divulgação) O ator Dado Dolabella (divulgação) a cantora M.I.A. (divulgação) A cantor Nicki Minaj (divulgação) O ator Rob Schneider (divulgação) O ator Miles Teller (divulgação) O cantor Kanye West (divulgação)

