Atriz diz que passou por 10 horas de 'afogamento' em cena de Game of Thrones

A atriz Hanna Waddingham disse que a filmagem da cena em que Cersei (Lena Headey) se vinga de sua personagem, a septã Unella, em Game of Thrones, foi um dos piores dias de sua vida. Depois da gravação, ela ficou sem voz e com hematomas no pescoço. "Definitivamente me deu fobia perto de água".

Originalmente, a cena seria ainda mais pesada e a personagem seria estuprada em cena por Montanha (Hafþór Júlíus Björnsson), mas a produção resolveu cortar essa parte de última hora.

"Acho que receberam tanta reclamação sobre o estupro de Sansa (Sophie Turner) que eles resolveram não prosseguir. Mas, inacreditavelmente, mudaram bem em cima da hora", contou ela para a Collider (veja abaixo). Ela foi avisada repentinamente da alteração. "Quando cheguei lá, fui colocada em um top e fiquei: 'Pra que?' e eles falaram, 'Ah, vai ser uma cena de tortura por afogamento'. E eu fiquei: 'Ah, não vamos mesmo fazer isso, vamos?' 'Não, vamos".

Na cena, Unella é amarrada e torturada por afogamento por vinho com Cersei, quando Montanha chega inesperadamente e fecha a porta, deixando o resto para imaginação do público. Foram 10 horas de gravação de 'afogamento simulado'.

"Definitivamente, fora o parto, foi o pior dia da minha vida", avaliou. "Lena estava desconfortável jogando líquido na minha cara por todo aquele tempo e eu fiquei fora de mim", acrescenta. Ela disse que na hora pensou se devia esquecer o desconforto e seguir em frente ou devia desistir, acabando por continuar a gravação.

"É muita coisa ficar sendo afogada por 10 horas, e para só 1 minuto e 37 segundos serem usados", disse. Hanna diz que a decisão de continuar ou não deve ser do ator. Ela riu e disse que pensou: "A produção não vai me deixar morrer", contou. "Desde que você se sinta seguro, vá ao seu limite, fique desconfortável", avaliou.

“O engraçado é que depois de filmarmos o dia inteiro o Miguel Sapochnik, diretor, estava passando ao meu lado com uma xícara de chá e um sanduíche e disse: ‘Oi, querida, tudo bem?’ e respondi, ‘na verdade não’. ‘A equipe me contou que estava te afogando’. E respondi, ‘Sim, você não precisa me lembrar disso’”.

Procurada, a HBO não comentou.

Veja o comentário (em inglês):