Atriz Helen McCrory, de Harry Potter e Peaky Blinders, morre aos 52 anos

A atriz Helen McCrory morreu de câncer aos 52 anos, anunciou a família nessa sexta-feira (16). Ela participou de filmes e séries como "007 - Operação Skyfall", Harry Potter e Peaky Blinders. Segundo o marido, o ator Damian Lewis, Helen morreu em casa, de maneira pacífica, cercada pela família.

"Estou com o coração partido em anunciar que, após uma batalha heróica contra o câncer, a bela e poderosa mulher que é Helen McCrory morreu pacificamente em casa, cercada por uma onda de amor de amigos e familiares", escreveu o ator no Twitter.

Juntos, os dois tiveram dois filhos, Manon, 14 anos, e Gulliver, de 13. O casal apareceu no Good Morning Britain no mês passado para falar do projeto de caridade com Prince's Trust, do qual eram embaixadores.

Helen teve 28 anos de carreira em 1997 venceu o Bafta por seu papel no filme "Streetlife". Ao longo desse tempo, foram mais de 30 filmes, incluindo ainda "A invenção de Hugo Cabret", "O conde de Monte Cristo", "Amor e inocência", "A rainha" e "Reflexos da inocência". Na franquia Harry Potter, ela vivia Narcisa Malfoy, mãe de Draco.

Helen e Damian Lewis (Foto: AFP/Arquivo)