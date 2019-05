Atriz Lady Francisco morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

A atriz Lady Francisco morreu neste sábado (25), aos 84 anos, no Rio de Janeiro. A confirmação foi dada pelo filho da atriz, Oscar Francisco, para a revista Quem. "Infelizmente, mamãe faleceu hoje, às 13h. O céu ganhou mais uma grande estrela", disse o diretor da TV Globo.

Lady Francisco teve uma piora no quadro de saúde na noite desta sexta-feira (24). Ela estava internada na UTI do Hospital Unimed Barra, no Rio de Janeiro. No fim de abril, Lady quebrou o fêmur durante um passeio com seus dois cachorros no Parque Guinle, onde morava.

Ela foi operada, mas teve complicações após a cirurgia. A atriz foi entubada, sedada e depois submetida a uma traqueostomia. O último papel da atriz na televisão foi na novela Malhação: Vidas Brasileiras, em 2018, onde ela deu vida à personagem Lorraine.

Ela deixa dois filhos: o diretor Oscar, 53 anos, e a corretora de imóveis Andrea Frank, de 54.