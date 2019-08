Atriz Maria Zilda relembra o passado: 'Comi todo mundo'

A atriz Maria Zilda Bethlem relembrou o passado em entrevista ao blog de Paulo Sampaio, do Uol. Questionada se via dificuldades em ser atraente sendo feminista, ela riu. "Imagine, eu aproveitava! Exercitei muito minha sedução. Comi toda a cidade do Rio, a de São Paulo, Nova York e Paris. Passava a régua!", recorda.

Ela conta que teve relações com homens e mulheres ("Eu olhava e dizia: 'Você!"). Algumas foram mais duradouras - teve dois filhos, Rodrigo, com um engenheiro, e Rafael, com o diretor Roberto Talma. Seu último casamento foi com a arquiteta Ana Kalil, por oito anos.

(Foto: Divulgação)

"As mulheres se compreendem melhor. O relacionamento de mulher com mulher, depois de uma certa idade, é muito menos sexual do que do homem com a mulher. As mulheres mais velhas têm mais necessidade de ter uma companheira para fazer compras, viajar, ir ao teatro", acredita.

Desde o fim do casamento, há dois anos, diz que não se interessou mais por ninguém. A atriz está aproveitando o tempo para escrever contos, embora ainda não pense em procurar uma editora para lançar.

Ela está no ar com a série "Pico da Neblina", da HBO, na qual vive a mãe de um ex-traficante que abriu uma loja gourmet para vender a droga. Ela não se esquiva de falar da droga e diz que a legalização da maconha "economicamente resolveria o problema da dívida externa do Brasil". Diz ainda que a maconha não estimula agressividade das pessoas e compara com o álcool. "As pessoas dão risada, contam história, falam loucuras, dormem…Não é como o álcool, que sujeito vai lá, compra um copo de cachaça por R$ 2, toma três e, se não estiver em um dia bom, sai querendo matar meia dúzia."

Mesmo estando na ativa, reclama da "falta de papeis para atores velhos no Brasil". "Não tem mais avó em novela. Atrizes de 20, 30 anos já se enchem de Botox, ficam deformadas, você não as reconhece mais", diz.

Também por isso, e com um desencanto geral pelo mundo das celebridades, Maria Zilda resolveu que não fará mais novelas - "Eta Mundo Bom!", de 2016, foi a última. "Eu não queria mais aquela coisa de entrar nos lugares e (imitando o barulho dos flashes) pá, pá, pá. Isso foi me enjoando", explica.