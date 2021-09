Atriz nega ser pivô da separação de Caio Castro e Grazi Massafera

A atriz brasileira Larissa Bonesi é muito famosa na Índia, mas viu seu nome ser muito comentado no Brasil após ser apontada, nos últimos dias, como affair de Caio Castro. De acordo com alguns, ela seria, inclusive, o pivô da separação do galã com Grazi Massafera.

Larissa é uma das grandes estrelas da Netflix indiana e chegou no Brasil no último dia 30. Em entrevista com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela confirmou o romance com Caio Castro. Só que, de acordo com ela, o namoro ocorreu há muitos anos, quando ela tinha entre 24 e 25 anos. Atualmente ela tem 31.

"A gente teve uma época, um tempo muito bom. Ele foi uma pessoa muito especial pra mim. Foi coisa de meses, acho que um, dois meses. Ele foi um amor marcante na minha vida. Hoje, por ele ser meu amigo, vejo ele uma pessoa muito especial. Foi uma pessoa num momento muito especial da minha vida. Foi um amor muito forte, mesmo que durou pouco tempo", declarou ela.

A atriz disse que ficou assustada com os boatos de que seria a culpada pelo fim do namoro de Caio e Grazi. "Eu não fui a pivô. Eu não tenho nada. Eu estava arrumando a minha mala e vi: 'pivô da sepração. [Pensei] 'Ele se separou?'. 'Meu Deus, o que está acontecendo?'. Jamais, nunca na minha vida seriia pivô da separação de uma pessoa ou me colocaria numa situação dessa. Na hora que vi, comecei a chorar", recordou.

Larissa, que está no Brasil a trabalho, afirmou que não vê o ator há dois anos e que, quando ele foi para Índia, onde ela mora, com Grazi, não o encontrou. "Fiquei sabendo só quando vi que ele estava lá. Não sabia. Não tem nada a ver comigo. Por Deus", insistiu.