Atriz Neusa Borges tem alta de hospital em Salvador: 'Me trouxeram de volta'

A atriz Neusa Borges, 79 anos, teve alta do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, nesta sexta-feira (21). A artista, que é natural de Florianópolis (SC), mas mora na capital baiana, estava internada desde a última terça-feira (18), quando teve um mal-estar.

Por volta das 14h30 desta sexta, Neusa já tinha sido liberada, mas ainda não tinha deixado a unidade médica. "A atriz Neusa Borges apresentou uma excelente melhora durante a internação no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, e recebe alta, neste momento, em boas condições clínicas, com a recomendação de manter fisioterapia em domicílio e acompanhamento ambulatorial. A paciente encontra-se em bom estado geral", diz o boletim do HGRS.

Em vídeo encaminhado pela assessoria do hospital (veja abaixo), a atriz ressalta que está muito feliz pela alta e que foi muito bem cuidada. "Eu tou muito muito feliz. Até assustada porque eu nunca soube a gente num hospital importar tanto. E eu não entendi isso. Mas eu queria agradecer a todo o pessoal da cardiologia, da neuroclínica, da ortopedia, por tudo que fizeram por mim. Eu tou muito feliz e esperando que a vida daqui pra frente continue sem problemas, com mais trabalhos - se Deus quiser - enfrentando cada vez mais essa pandemia. Mas eu estou feliz (...). Muito obrigada mesmo a todas enfermeiras, às meninas e a todo mundo que cuidou de mim com tanto carinho. Eu estou muito feliz e agradecida a vocês por me trazerem de volta pra esse mundo de meu Deus", disse ela.

Assista ao vídeo.

Após exames, foi constatado que a atriz tem hérnias de disco na coluna. Ela chegou à unidade de saúde relatando fortes dores e, por isso, foi necessário usar morfina para aliviar os sintomas. Neusa encontra-se lúcida e orientada.

Uma série de exames descartou a possibilidade de acidente vascular cerebral (AVC). A artista, que hoje mora em Salvador, já sofreu outros dois AVCs, um em 2011 e outro em 2012.

Parentes, amigos e fãs da artista demonstraram preocupação com a atriz nas redes sociais. Diante disso, o diretor médico do HGRS, o cardiologista baiano André Durães, gravou um vídeo para tranquilizar a todos. As imagens foram encaminhadas ao CORREIO pela própria atriz.

"Gostaríamos de tranquilizar os familiares, amigos e fãs da atriz Neusa Borges. Ela encontra-se internada no nosso hospital, com quadro clínico estável. Realizou uma série de exames diagnósticos, dentre eles uma tomografia de crânio inicial, que não apresentou alterações agudas. Encontra-se, no momento, lúcida, orientada e está passando por uma avaliação neurológica completa", afirmou o médico.

Carreira

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, a atriz tem mais de 60 anos de carreira de sucesso na TV, no cinema e no teatro. Neusa coleciona papéis em novelas como O Rei do Gado, O Clone, Caminho das Índias, América e Salve Jorge.

Durante entrevista à Daniela Albuquerque, no programa Sensacional, em abril deste ano, a atriz falou dos anos na TV e afirmou não saber o motivo de nunca ter estabelecido um contrato fixo com a emissora carioca. “Queria descobrir isso antes de morrer. Eu fiquei praticamente 50 anos ali dentro. Eu fiz grandes trabalhos com certeza, mas eu sempre digo, quando falam que não existe racismo.. Talvez por ser mulher negra?”, questiona.

“Mas uma coisa é certa: Eu nunca mamei na teta da Globo, porque eu sei muito bem que tem gente contratado por 10, 15, 20, 30 anos. Sempre dei a Globo bons e belos trabalhos. E uma coisa que devo a ela [emissora] é que sou reconhecida não só no Brasil, como lá fora”, ponderou a atriz, que faz parte do elenco da série Auto Posto, exibida pela emissora Comedy Central.