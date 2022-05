Audaciosos, bandidos fazem arrastão em trecho de movimento policial intenso

O arrastão que aconteceu na noite desta quarta-feira (11) contra motoristas na Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, foi uma ação audaciosa dos criminosos. Isso porque o trecho é conhecido por ter uma intensa movimentação de pelo menos cinco unidades da Polícia Militar.

"Instantes antes do fato, tínhamos uma equipe nossa no local fazendo uma parada, mas eles (bandidos) são oportunistas. A viatura precisou sair para atender uma ocorrência, foi o momento que eles agiram. Elas agiram de forma muito rápida. Quando retornarmos, já tinham fugindo por um matagal. A via é um local de passagem constante de viaturas e mesmo assim não foi suficiente para intimidá-los. Passam viaturas da Operação Gêmeos, Operação Apolo, da 48ª CIPM, Batalhão de Guardas, Rondesp", declarou o comandante da 48ª CIPM (Sussuarana), major Luciano Jorge. Segundo ele, equipes da PM estão mobilizadas na caçada aos bandidos.

O arrastão aconteceu por volta das 18h, quando um ônibus fazia uma manobra para estacionar no lado direito da Avenida Ulisses Guimarães, a que liga a Sussuarana à região do Cabula. "Os ônibus ficam estacionados no lado direito da avenida até dar o horário para irem ao final de linha, pois lá não é uma rotatória e não há espaço para os veículos ficarem", declarou o major.

Em seguida, o rodoviário foi obrigado a atravessar o ônibus na avenida, bloqueando a passagem, para então os bandidos realizarem o arrastão nos motoristas. "Segundo relatos, eles agiram com uma certa violência. Empregaram energia para intimidar uma possível reação das vítimas, xingando e ameaçando atirar", contou o major.

Pelo menos três homens participaram do crime. "Já detectamos três, isso é fato. Desses, nosso serviço de inteligência já identificou um, que já foi preso por assalto a ônibus e saiu depois de uma audiência de custódia. Mas temos informações de uma quarta pessoa envolvida, que ficava de olho na aproximação de viaturas", disse o major

Os bandidos saíram de uma vegetação, que fica no lado direito da via. "É o matagal dá acesso a Tancredo Neves, ao Parque Jocélia, Novo Horizonte. É um local que também não tem iluminação, o que favoreceu ainda mais para a ação criminosa", contou o major.

O major falou sobre a dificuldade da polícia para obter informações que ajudam no combate à violência na região. " As vítimas não foram à delegacia. Elas deixaram de fornecer os dados que nos ajudam atuar com mais precisão na mancha criminal. O trabalho preventivo é em cima de estatísticas, para que possamos mobilizar o efetivo afim de atender as demandas. Por isso insistimos para as pessoas registrarem as ocorrências", declarou.