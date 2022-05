Audiência é interrompida no RS por imagem de homem em vaso sanitário

Uma audiência da 21ª Câmara Cível do Rio Grande do Sul foi suspensa nesta quarta-feira (26) após um incidente típico da era digital: um dos participantes resolveu assistir a sessão virtual do banheiro.

O problema é que ele estava com a câmera ligada, posicionada em um ângulo não muito favorável a ele, sentado no vaso sanitário. O julgamento foi interrompido até o homem, que é "parte do processo", ser bloqueado.

O Tribunal de Justiça gaúcho emitiu uma nota de esclarecimento, em que reforça que o homem "não se trata de Magistrado, Procurador, Advogado ou Servidor do TJ". É, na verdade, parte do processo.

O Poder Judiciário esclarece que o "julgamento ainda não havia iniciado" e que o homem, nu, sentado no vaso sanitário, "indevidamente se encontrava com a câmera aberta".

Por fim, a nota explica que, após a suspensão para que o vídeo fosse bloqueado, a sessão de julgamento pôde ser retomada. "As providências cabíveis já estão sendo tomadas para apurar detalhadamente o ocorrido."