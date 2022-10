Audiência pública para discutir o Arquivo Público do Estado é remarcada

A audiência pública que debaterá a situação do Arquivo Público do Estado da Bahia (Apeb) com autoridades públicas, associações e cidadãos aconteceria na próxima terça-feira (11), mas foi remarcada pelo Ministério Público estadual para o próximo dia 22 de novembro, às 14h, na sede do bairro de Nazaré.

Segundo as promotoras de Justiça Cristina Seixas Graça e Eduvirges Tavares, a audiência tem como objetivo verificar a importância histórica e cultural do Arquivo Público, além de obter o esclarecimento do Estado da Bahia quanto às medidas empreendidas para preservação do prédio e do acervo nele abrigado.

As promotoras de Justiça lembram que o conjunto arquitetônico que abriga o Arquivo Público do Estado da Bahia é um dos bens de maior relevância de Salvador, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (Iphan) em 1949. O imóvel também presta relevante utilidade pública, uma vez que abriga mais de 400 mil documentos do período colonial, monárquico e republicano, sendo fonte de inúmeros pesquisadores.

Para participar da audiência, os interessados deverão realizar cadastro prévio, mediante envio do nome, documento de identificação, órgão ao qual está vinculado para o e-mail sec.pjmaurb@mpba.mp.br. Serão admitidas as primeiras 20 inscrições.