Áudio de irmã de Adriano da Nóbrega diz que Planalto ofereceu cargos pela morte de ex-PM

Áudio revelado pela Folha de São Paulo mostra a irmã de Adriano da Nóbrega acusando o Palácio do Planalto de oferecer cargos em troca da morte do ex-PM. Ele foi morto durante uma operação da polícia, em fevereiro de 2020.

"Ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele já era um arquivo morto. Já tinham dado cargos comissionados no Planalto pela vida dele, já. Fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto. Entendeu, tia? Ele já sabia disso, já. Foi um complô mesmo", disse Daniela Magalhães da Nóbrega.

O áudio publicado nesta quarta-feira (6) pelo jornal foi colhido, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, dois dias após a morte de Adriano da Nóbrega. A gravação mostra que o ex-PM sabia de uma reunião no Planalto no intuito de torná-lo um "arquivo morto".

A gravação foi autorizada pela justiça no âmbito da Operação Gárgula, que investiga o esquema de lavagem de dinheiro e a estrutura usado por Adriano da Nóbrega para permanecer foragido.

De acordo com denúncia da Operação Intocáveis, feita em 2019, o ex-PM seria o chefe da milícia de Rio das Pedras, a mais antiga do Rio de Janeiro. Ele era conhecido conhecido como exímio atirador.

O ex-PM também era suspeito de envolvimento no esquema de "rachadinha" no gabinete do do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL). Adriano tinha dois parentes empregados no escritório do parlamentar.