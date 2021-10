Aulão de boxe reúne atletas e estudantes na Arena Fonte Nova

A manhã chuvosa de sábado (23) não foi suficiente para fazer os profissionais de saúde, atletas do boxe e estudantes do ensino médio baianos baixarem a guarda contra o câncer de mama. Para manter a vitória nessa luta, eles realizaram uma manhã especialíssima na Arena Fonte Nova no evento Guarda Alta Contra o Câncer.

A programação começou às 8h, com a palestra sobre os cuidados e a atenção com o câncer de mama. Na oportunidade, a superintendente de políticas para educação básica, Manuelita Brito comemorou a primeira participação da Secretária de Educação no Outubro Rosa e destacou o papel dos jovens como agentes multiplicadores de informação sobre a doença entre a família e a comunidade.

No início da manhã, as médicas prestaram esclarecimentos sobre o câncer e tiraram dívidas dos estudantes presentes ao evento na Arena Fonte Nova (Foto: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

“Temos hoje, aqui, representantes de sete escola estaduais da capital e interior (Santo Estevão), que aproveitaram o sábado letivo para ampliar o conhecimento sobre prevenção, além de conhecer os ídolos e poderem participar fora do ambiente de sala de aula”, destacou a representante da Secretaria Estadual de Educação.

Luta constante

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, mostram que o câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente em mulheres no mundo todo. No Brasil, para o ano de 2021, são estimados 66.280 casos novos. Isso equivale a uma incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres.

A doença também é a maior causa de mortalidade entre as mulheres, com 18.295 óbitos, em 2019. A prevenção pode ser a diferença entre a vida e a morte dessas mulheres.

Quem também esteve no evento mantendo a guarda alta e mostrando alguns princípios básicos do boxe foram o ex-pugilista e treinador Jailson Santos e a campeã Adriana “PitBull” Araújo, primeira atleta do Brasil a obter medalha olímpica no boxe feminino, com um bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Adriana animou os estudantes que não perderam a oportunidade de fazer a foto clássica com a atleta campeã e uma das referências femininas no esporte (Foto: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

Treinador de nomes como Vitor Belfort, Minotauro e Minotouro, Jailson fez questão de destacar a importância da prática esportiva como um dos aspectos da prevenção do câncer de mama e de outras doenças crônicas. “Essa parceria escola e esporte sempre foi vencedora, seja na revelação de nomes de grandes atletas seja na disseminação de conhecimentos importantes que fazem com que esses jovens sejam campeões na vida”, enfatizou o treinador.

Para ele, a visibilidade do boxe pode e deve ser usada para alertar a sociedade para a saúde e para a capacidade de inclusão que o esporte tem alcançado. “Os resultados obtidos colocam a Bahia e o Brasil num lugar de destaque e isso é razão mais que suficiente para que esse e outros esportes contem com políticas públicas e o apoio de marcas que podem associar o prestígio da prática às suas empresas”, destacou.

Mulheres unidas

Referência no boxe feminino, Adriana fez questão de falar sobre a influência que os esportes aeróbicos têm na prevenção do câncer e a importância das mulheres, principalmente, estarem atentas ao autoexame e os exames preventivos.

Adriana 'Pit Bull' esteve presente no evento e fez questão de falar da importância do esporte aeróbico na prevenção do câncer e de outras doenças crônicas (Foto: Carmen Vasconcelos/CORREIO)

No boxe, a campeã disse que a prática também pode colaborar para vencer o preconceito e o machismo. “As mulheres têm uma luta longa contra essa praga do machismo, mas defendo muito que a educação, seja ela escolar ou doméstica, é o caminho para superar esse obstáculo”, completou.

O Guarda Alta contra o Câncer de Mama foi encerrado ao meio dia e contou ainda com um aulão de boxe com a participação de mais de 20 professores da modalidade, tour pela arena e passeio no Salvador Bus.