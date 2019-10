Aulão social para o Enem acontece neste sábado (19)

A 4ª edição do Aulão Social Brasil acontece das 13:30 às 18:30 na Igreja Batista do Arvoredo, no bairro de Tancredo Neves. Professores de todas as áreas do conhecimento cobradas no Enem se reúnem para uma tarde de estudos. Para participar é necessário realizar uma inscrição online e levar 1kg de alimento para doação no dia do evento

Com 500 inscritos, 4º Aulão Social Brasil tem 700 vagas e ocorre neste sábado (19) (Foto: Divulgação)

“Esse projeto nasce da união de alguns professores de escolas particulares, que buscam levar para um bairro periférico de Salvador a preparação que é feita nas principais escolas da cidade” explica o professor de ne organizador do projeto André Carmo. Na edição deste ano, o aulão conta com professores de escolas como Anchieta e Cândido Portinari. Serão oferecidas aulas de biologia, química, física, matemática, história, geografia redação e inglês. No final do encontro, quem participar leva para casa uma apostila preparada pelos professores.

Para o organizador, a aula colabora para a autoestima do aluno na hora de fazer a prova. “Ele sai de uma aula dessa acreditando estar preparado, com uma melhor chance na prova, além de ser uma aula super objetiva, onde os professores falam do que realmente acham que vai cair”, explica André. Com 700 vagas, o aulão já conta com 500 inscritos.