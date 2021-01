Aulas das redes municipal e particular seguem suspensas até o dia 26

A Prefeitura de Salvador prorrogou o decreto que suspende as aulas presenciais nas escolas das redes municipal e privada de ensino. A determinação agora tem validade por 15 dias - ou seja, até o próximo dia 26. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (11).

As aulas presenciais nas instituições da rede municipal de Salvador suspensas no dia 18 de março de 2020.

O decreto da prefeitura estabelece ainda que, também até o dia 26, é necessário manter as restrições nos estabelecimentos de call center. As medidas exigem redução em 30% do número de funcionários e afastamento temporário das atividades presenciais de colaboradores que fazem parte do grupo de risco, como idosos e doentes crônicos.

Ainda conforme o decreto, segue proibida até o dia 26 qualquer uso de equipamentos sonoros em via pública e o fechamento do Mercado Municipal Antônio Lima, na Liberdade.

Por fim, os mercados e supermercados devem manter a faixa de horário das 7h às 9h apenas para idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e em uso de medicamentos imunossupressores.