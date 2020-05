Aulas de atividades físicas são oferecidas gratuitamente pela prefeitura

Nada de deixar o corpo parado na quarentena. A Prefeitura de Salvador está oferecendo aulas gratuitas de ginástica funcional, dança e zumba, além de orientações nutricionais pela internet. As aulas são lançadas semanalmente no canal do Youtube da Secretaria Municipal do Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel).

A iniciativa faz parte do programa funcional Movimenta Salvador que, antes das medidas de isolamento social, realizava as práticas de forma presencial para cerca de 700 alunos no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, e no bairro da Ribeira. As atividades online também integram socialmente as pessoas que já eram atendidas presencialmente pelo programa.

De acordo com o titular da Semtel, Sidelvan Nóbrega, o objetivo principal da ação é incentivar a população a manter a saúde física e psíquica. “O Movimenta Salvador foi elaborado visando ofertar saúde e qualidade de vida por meio de atividades físicas e de orientação nutricional, com as aulas de dança e de zumba. E, não poderia ser diferente nesse momento de pandemia, visto que ficar em casa é crucial para o sucesso no enfrentamento à Covid-19”, sinaliza.

O secretário destaca que este momento tão delicado de pandemia na saúde pública pode ser uma oportunidade para a aquisição de novos hábitos saudáveis. “Sendo assim, a nossa equipe do Movimenta Salvador e da Semtel, em geral, está disponível para orientar e estimular novas boas práticas para atravessarmos esse momento com mais inteligência, saúde e suavidade”, complementa.

Funcionamento

O Movimenta Salvador é um programa da Semtel lançado como piloto no segundo semestre de 2019. Além das aulas de ginástica profissional, dança, zumba e orientação nutricional, também são promovidas consultorias através do WhatsApp com a participação de profissionais qualificados das áreas de nutrição, fisioterapia, educação física e de dança. A faixa etária do público participante é de 16 a 60 anos.