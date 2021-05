Aulas no Zap qualificam microempreendedores

O celular virou uma ferramenta fundamental para quem tem um negócio, especialmente para aquele micro empreendedor que, na maioria das situações, trabalha sozinho e precisa se desdobrar para vender, divulgar, cuidar da gestão, finanças e ainda produzir. Pensando em ajudar esse público a incrementar os negócios, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) liberou 24 cursos online que podem ser feitos pelos chatbots do WhatsApp. Essa modalidade de capacitação, lançada no ano passado, já atraiu pelo menos 50 mil brasileiros.

De acordo com a analista Valquíria de Pádua, o grande atrativo dessa capacitação está justamente no fato do empreendedor poder realizar a formação do celular, a qualquer horário, ali mesmo no ambiente do WhatsApp. “O micro empreendedor individual (MEI) tem a oportunidade de buscar conhecimento sem precisar se ausentar das suas funções, o que facilita a administração do tempo, diante de tantas atividades que ele desenvolve dentro do negócio”, esclarece.

Valquíria de Pádua cita a possibilidade do empreendedor poder realizar a formação do celular e na hora que desejar como um dos grandes atrativos dos cursos (Foto: Divulgação)

Para participar, é necessário apenas fazer o cadastro na plataforma. Depois disso, o usuário passará a receber o conteúdo pelo aplicativo de mensagens, podendo concluir o estudo dos módulos no próprio ambiente do WhatsApp. Valquíria reforça que os cursos têm, em média, uma duração de duas horas, cada. “Durante o curso, o participante receberá instruções sobre as atividades e os próximos passos, sendo necessário em alguns momentos que ele interaja no aplicativo”, explica, salientando que o MEI receberá ainda conteúdos em diversos formatos, vídeos, texto e podcasts, desenvolvidos para que aprofunde o conhecimento no assunto.

A possibilidade de oferecer formação através do aplicativo de mensagens surgiu em 2020, quando foram lançadas três opções de cursos por meio da plataforma WhatsApp, todos eles com conteúdos voltados para os Microempreendedores Individuais (MEI). “A aceitação do público foi tão boa que o Sebrae resolveu ampliar a oferta desses cursos para 2021. Agora, dispomos de mais 24 novos cursos em seis temas diferentes no catálog, sendo nove novos cursos sobre Economia Criativa, distribuídos em trilhas e temas”, conta.

A representante do Sebrae destaca que a proposta é criar um novo repositório de artefatos no Google Storage, que possibilita a melhora na performance de entrega de imagens, documentos e vídeos melhorando a experiência do cliente no ambiente, bem como a possibilidade de geração de certificado automática ao final do curso, podendo o certificado ser emitido em até 1h e entregue pelo próprio WhatsApp.



Conheça as propostas de cursos:



- Será que sou empreendedor?

- Empreendedor de sucesso

- A formação de preço para o meu tipo de negócio

- Fluxo de caixa como ferramenta de gestão para o seu negócio

- Marketing digital: planejar para vender pela Internet

- Controle da movimentação financeira

- Conhecendo e valorizando seu cliente

- Planeje suas metas e resultados

- O caminho para a formalização: benefícios e responsabilidades

- Acesso ao crédito

- Avaliando as vendas do seu negócio

- Desenquadramento do MEI e novas possibilidades de tributação

- Crescimento planejado e orientado para resultados

- Indicadores para seu negócio

- Inovação e possibilidades de crescimento?

Para se inscrever adicione esse whatsapp: 55 41 99964-7646