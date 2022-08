Aulas são suspensas em unidades da Ufba após faltar energia e água

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) sofreram com dois incidentes ocorridos nesta terça-feira (30) e na segunda (29) em duas unidades federais. A Faculdade de Ciências Contábeis (FCC) informou hoje, em nota divulgada pela direção, que as aulas na instituição foram suspensas por conta de uma instabilidade no abastecimento de água da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Já na Faculdade de Direito, na noite de ontem, um professor precisou dar aula no estacionamento por conta da falta de luz.

“Devido à reiterada instabilidade no abastecimento de água da Embasa na nossa unidade, impossibilitando manter as condições sanitárias essenciais ao funcionamento (banheiros sem água), informamos que nesta terça-feira, dia 30 de agosto, estarão suspensas as atividades acadêmicas e administrativas presenciais na Faculdade de Ciências Contábeis da Ufba”, diz o comunicado divulgado pela FCC, localizada no bairro do Canela.

Os alunos da unidade reclamam do problema e afirmam que a falta de água e também de energia é frequente na unidade. “É a quinta vez que isso acontece, duas vezes ficamos sem água e três vezes ficamos sem luz. Lembro que uma vez faltou energia por conta de um roubo de cabos de cobre”, relembra o estudante Matheus Aquino, de 19 anos.

Matheus afirma que a FCC não enviou um comunicado formal sobre a suspensão das aulas no e-mail dos alunos e que eles ficaram sabendo por conta de boatos que foram se espalhando. Ele explica ainda como os incidentes prejudicam os estudantes da unidade.

“O maior ponto negativo disso é que a gente fica sem aula. Se a faculdade comunicasse os ocorridos formalmente, a gente poderia tentar fazer uma aula online. Além disso, nem todo mundo consegue olhar as mensagens que nós alunos mandamos em grupos e redes sociais, então eles acabam se deslocando, saindo de casa para ir até a instituição, mas descobrem já lá que não terá aula”, finaliza.

Já o estudante Vinicius Alves, 20, conta que foi até a faculdade por volta das 7h no último dia 22 e os administradores informaram que a unidade estava sem luz desde sábado, mas a instituição não informou o ocorrido previamente. “Muitos professores deram aula mesmo sem água. Eu tive uma aula e depois fui liberado para aulas virtuais”, afirma. “Isso impacta muito a gente, até porque os professores têm um cronograma certinho e isso acaba sendo quebrado”, acrescenta.

Na Faculdade de Direito, também no Canela, não houve suspensão ou comunicado por conta da falta de luz e o professor Edvaldo Brito precisou prestar orientação aos alunos de doutorado no estacionamento da instituição. O professor de Direito Luciano Martinez estava na unidade no momento e acompanhou uma parte da aula de Brito.

“O professor Edvaldo chegou na unidade e, quando viu que estava sem luz, começou a trocar ideia com os alunos e realizou a orientação no estacionamento mesmo”, relata Martinez, que diz não lembrar de outros incidentes desse tipo com a energia e a água da instituição. “Não me recordo de incidentes que me impediram de dar aula, e olha que eu dou aula durante o período noturno. Acredito que esse seja um problema pontual”, argumenta.

A estudante da Faculdade de Direito Amanda Regis, 22, conta que a unidade já ficou sem energia e água também no último dia 22. A aula dela que aconteceria pela manhã foi mantida por conta dos estudantes que já estavam na instituição. “O pessoal que estuda durante a noite não sabia se iria ter aula ou não e como os professores já tinham cancelado tudo por conta desse problema, nós ficamos sem aula nesse período”, relata.

Na segunda-feira (29), Amanda foi para a faculdade de manhã e estava tudo normal, mas no período da tarde ficou sem energia. “Os mais prejudicados são os alunos do noturno porque não tem como ficar sem luz de noite. A faculdade não explica o que acontece e a gente fica sem entender o que está causando esses problemas. Lembro que o bairro do Canela seguiu com energia nos dias desses incidentes, então não é um problema geral”, detalha a aluna.

Explicações

Por meio de nota, a Ufba informa que a queda de energia em unidades do Canela, na segunda, foi consequência da queima de uma peça na subestação central destes campi. A equipe da Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai) realizou a manutenção corretiva e preventiva, no mesmo dia, restabelecendo a luz das unidades.

Quanto à falta de água na Faculdade de Ciências Contábeis, a Ufba afirma que o incidente aconteceu por conta da necessidade de limpeza do tanque de água da Faculdade de Educação (Faced), o que exigiu o fechamento do registro geral do conjunto de três unidades vizinhas. Com a conclusão do serviço, o abastecimento de água já está normalizado.

A Ufba destaca ainda que incidentes como esse acontecem por conta do retorno 100% presencial dos alunos ao ambiente universitário, visto que a instituição ficou muito tempo parada. Já sobre a denúncia de falta de energia e água repetidas vezes nas unidades do Canela, a universidade diz não ter nada a declarar.

Já a Embasa, também por meio de nota, esclarece que verificou que o abastecimento de água na Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia (Ufba) está normal após vistoria realizada na tarde de hoje (30). Segundo a empresa, na manhã de ontem (29), o fornecimento foi interrompido temporariamente na avenida Miguel Calmon para possibilitar um serviço de correção de vazamento, concluído no mesmo dia.

“A empresa esclarece que não procede a informação de interrupções reiteradas no fornecimento de água na rede distribuidora que atende a faculdade. No ano de 2022, não há registro de nenhuma outra reclamação de falta de água nesse imóvel no sistema de atendimento da Embasa”, diz a nota.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) também foi procurada, mas informou não ter sido acionada para atender as ocorrências de falta de energia nas unidades da Ufba. Segundo eles, os incidentes nas faculdades aconteceram por conta de problemas internos.