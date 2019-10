Automatizados, sinos de duas igrejas de Salvador voltam a soar

Os sinos de duas igrejas de Salvador passam a tocar de modo automatizado a partir deste final de semana, como parte de um projeto da Secretaria de Turismo do Estado para incentivar a tradição do badalo simultâneo por todos os templos da capital. Com isso, no sábado (19), às 17h, os sinos restaurados da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, serão entregues à comunidade. No dia seguinte, às 8h, acontece o mesmo na Igreja da Graça.

O secretário Fausto Franco vai participar das duas cerimônias. Ele visitou várias igrejas para verificar as condições das torres e acompanhar a campanha de revitalização dos sinos. “Muitos deles estavam danificados ou sem uso há tempos, então podemos utilizar o recurso moderno da automatização para fazê-los voltar a funcionar, com a ideia de que soem simultaneamente nos horários do meio dia e das seis da tarde”, diz.

Igreja Nossa Senhora do Rosário (Foto: Divulgação)

Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. a cerimônia começa às 17 horas com a celebração de uma missa e terá a participação da cantora Matilde Charles interpretando o “Hino da África” e a “Ave Maria”. Os dois sinos restaurados irão tocar assim que for rezada a oração do Angelus, de acordo com o padre Jonathan de Jesus. “Antes, o toque desses sinos era manual e ocorria apenas em ocasiões festivas, agora está sendo automatizado para tocar com mais frequência em momentos solenes, além do meio-dia e das 18 horas”, explica o religioso.

Na Igreja da Graça, administrada pelo Mosteiro de São Bento, foram restaurados dois dos cinco sinos, com o apoio da Academia de Letras da Bahia, que intermediou patrocínios para o restauro. “A instalação de novos sinos a badalar em momentos especiais chama a atenção dos baianos para a importância da preservação da Igreja da Graça, que é um dos mais históricos monumentos religiosos do continente americano”, diz o presidente da ALB, Joaci Góes.

O toque inaugural no domingo será às 7h30, convocando a comunidade para a missa das 8 horas. Após a celebração acontece a inauguração oficial com novo toque, segundo o capelão do templo, dom Ângelo Alves de Oliveira.

“Eles estavam desativados há mais de 20 anos e com a reforma ficaram bons e modernos, tocando nos horários em que são programados”, informa o padre. A missa será celebrada pelo arquiabade do Mosteiro de São Bento, dom Emanuel d’Able do Amaral. Ainda no domingo, haverá novo toque às 18h30, convocando para a missa das 19 horas.

(Foto: Divulgação)

Toque no mesmo horário

O toque simultâneo dos sinos tinha importância lutúrgica e, antigamente, também servia de marcação de tempo para a população. Com as novas tecnologias, isso começou a cair em desuso. Agora, com a automatização, a tecnologia traz de volta o que ficou esquecido.

A inciativa é mais uma tentativa de reforçar o turismo religioso na Bahia, que ganhou grande força com a canonização da Santa Dulce dos Pobres, no último domingo.

“Os sinos antigamente eram referências para a sociedade, anunciando momentos religiosos, festivos, de tristeza e até de guerra e com o tempo isso deixou de existir. Como temos tantas belas igrejas em Salvador, nada mais justo que trazer de volta esta interessante tradição”, diz Fausto Franco.