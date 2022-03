Autor de gol, Patrick pede desculpas à torcida por campanha ruim do Bahia

O triunfo do Bahia sobre o Jacuipense, por 4x1, na tarde deste sábado (12), na Fonte Nova, veio em tom de alívio. Além de quebrar a sequência de três derrotas seguidas no Campeonato Baiano, o tricolor conseguiu se afastar da zona de rebaixamento do estadual.

Autor de um dos gols da partida, o volante Patrick não comemorou o tento e fez sinal de desculpas para a torcida. Após o apito final, ele explicou que, apesar do bom resultado neste sábado, ele diz que o elenco entende que não faz um bom trabalho na temporada.

“Independente da goleada, o importante foi o triunfo, dá uma moral para o time. A gente vinha fazendo bons jogos, mas os resultados não estavam vindo. Agora a gente ganha um pouco mais de confiança”, disse.

Acho que não só eu, mas o grupo todo pede desculpas pelo que a gente vem fazendo, eu estou aqui desde o ano passado. É um pedido de desculpas e um pedido de confiança também”, completou.

A vitória sobre o Jacuipense fez o Bahia alcançar a 5ª colocação do Campeonato Baiano. O time ainda pode perder posições no complemento da rodada. Na próxima quarta-feira (16), o Esquadrão recebe o Vitória da Conquista, às 19h15, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do estadual.