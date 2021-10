Autor de novelas Gilberto Braga morre aos 75 anos no Rio

O escritor e autor de novelas Gilberto Braga morreu na noite desta terça-feira (26), aos 75 anos. Ele sofria do Mal Alzheimer e estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Braga, que é autor de clássicos como Vale Tudo, faria aniversário no próximo dia 1º de novembro.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, o novelista passou a enfrentar, nos últimos dias, uma infecção sistêmica a partir de perfuração de esófago, e não conseguiu resistir às complicações. Braga era casado com o decorador Edgar Moura Brasil.

Mente por trás de clássicos da TV

Um dos mais aclamados autores de novela do país, Gilberto Braga tem em seu currículo sucessos como Dancin' Days (1978), Vale Tudo (1988) e Celebridade (2003), todos na TV Globo. Na emissora, comemorou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2008, por Paraíso Tropical. Também são criações suas as novelas Dono do Mundo, Corpo a Corpo e Anos Dourados.

Gilberto Braga nasceu no Rio, em 1945. Cursou a faculdade de Letras na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e começou a trabalhar dando aulas na Aliança Francesa. Posteriormente, trabalhou como crítico de teatro e cinema do jornal O Globo.

Estreou na Rede Globo como autor em 1972, com uma adaptação de A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, para um Caso Especial.

Sua primeira experiência em telenovela foi com Corrida do Ouro, em 1974, quando dividiu a autoria com Lauro César Muniz e Janete Clair.

O primeiro sucesso veio dois anos depois, com Escrava Isaura.

Em 1978, estreou no horário nobre, com um dos seus maiores sucessos: Dancin’ Days. Sua estreia em minisséries foi com Anos Dourados, em 1986. Com informações do G1 e O Globo.

Confira abaixo os principais trabalhos dele na Globo:

NOVELAS

Corrida do Ouro (1974)

Helena (1975)

Senhora (1975)

Bravo! (1975)

Escrava Isaura (1976)

Dona Xepa (1977)

Dancin’ Days (1978)

Água Viva (1980)

Brilhante (1981)

Louco Amor (1983)

Corpo a Corpo (1984)

Vale Tudo (1988)

Rainha da Sucata (1990) – colaboração

Lua Cheia de Amor (1990) – supervisão

O Dono do Mundo (1991)

Pátria Minha (1994)

Força de um Desejo (1999)

Celebridade (2003)

Paraíso Tropical (2007)

Insensato Coração (2011)

Lado a Lado (2012) – supervisão

Babilônia (2015)

MINISSÉRIES

Anos Dourados (1986)

O Primo Basílio (1988)

A, E, I, O… Urca! (1990) – produção musical

Anos Rebeldes (1992)

Labirinto (1998)

OUTRAS PRODUÇÕES

Dama das Camélias (1973)

As Praias Desertas (1973)

O Preço de Cada Um (1973)

Mulher (1974)

Feliz na Ilusão (1974)