Autor de triplo homicídio que teve entre vítimas criança de 6 anos é preso em Itabuna

Um jovem de 18 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso, apontado como autor de um triplo homicídio, ocorrido no dia 2 de maio, em Itabuna. Romério Ferreira dos Santos, Taique Silva Rodrigues, e uma garota de seis anos foram vítimas de disparos de arma de fogo, no bairro Lomanto. Maikele de Jesus Santos foi morta dentro de casa, após ser atingida durante a troca de tiros.

O mandado de prisão foi cumprido por uma equipe da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, na última sexta-feira (28). O acusado foi localizado no bairro Mirante. De acordo com o titular da 1ª DT/Porto Seguro, delegado Eridelson de Sousa Bastos, outros dois envolvidos no crime já foram presos.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi submetido a exame de lesões corporais e está à disposição da Justiça. “Posteriormente, ele será transferido para Itabuna, onde tramita a investigação”, acrescentou Eridelson.

Na ocasião do crime, testemunhas informaram que dois homens que estavam no local foram assassinados em via pública. No momento em que efetuavam diversos disparos, um dos tiros atingiu a pequena Maikele de Jesus Santos, que estava dentro de casa. A menina morava com a mãe, e ambas estavam na residência, assistindo TV. A criança foi atingida no peito, e não resistiu.

Além dela, Taique Silva Rodrigues, 21 anos, e Romerio Ferreira dos Santos, 40, foram mortos com diversos disparos no meio da rua. A ação foi realizada por homens que chegaram ao local de carro. Várias cápsulas de pistola de calibre 9mm foram encontradas perto do corpo de um dos homens.