Autora de 'Holocausto Brasileiro' participa de debate em Salvador

A jornalista mineria Daniela Arbex, autora do best-seller "Holocausto Brasileiro", estará em Salvador para participar de um debate neste sábado (19) ao lado da atriz Helisleide Bonfim e da psicóloga Jeane Tavares. A mesa “Diagnóstico Moral: o manicômio em afroperspectiva” acontece no Teatro Goethe-Institut de Salvador a partir das 15h e terá mediação da psicóloga Tamiris Sapucaia.

O evento acontece em paralelo à temporada de estreia do espetáculo "Holocausto Brasileiro - Prontuário da Razão Degenerada", que está em cartaz até 31 de outubro na Casa Preta, no Dois de Julho. Com dramaturgia e direção de Diego Araúja, em colaboração com Bárbara Pessoa, a peça-ensaio foi construída a partir de um olhar sobre as questões raciais da história.

Daniela Arbex (Foto: Divulgação)

A obra é baseada no livro de Arbex, que traz a história do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, maior do Brasil. Milhares de pacientes foram internados à força no local, sem diagnóstico de doença mental, causando a morte de 60 mil pessoas entre 1903 e o início dos anos 80. Daniela Arbex entrevistou ex-funcionários e sobreviventes para resgatar de maneira detalhada as histórias de quem viveu de perto o horror causado por uma instituição com um propósito de limpeza social.

Eleito Melhor Livro-Reportagem do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (2013) e segundo melhor Livro-Reportagem no Prêmio Jabuti (2014), “Holocausto Brasileiro” tem mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil e em Portugal e já ganhou as telas da TV, em 2016, em documentário produzido com exclusividade para a HBO.

Uma das jornalistas mais premiadas de sua geração, Daniela tem mais de 20 prêmios no currículo, nacionais e internacionais, incluindo três prêmios Esso. É também autora de “Cova 312”, sobre a ditadura, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Livro-Reportagem (2016). Escreveu também “Todo dia a mesma noite”, que narra a história da tragédia na boate Kiss.

Outras convidadas

A atriz e técnica de enfermagem Helisleide Bonfim, portadora de transtorno mental, é integrante do grupo de teatro Os Insênicos e da Rede Nacional de Feministas (RENFA). Já Jeane Tavares, psicóloga, é doutora em Saúde Pública, coordenadora do Ambulatório de Atenção Psicológica a Pessoas que Vivem com Condições Crônicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e criadora da página Saúde Mental da População Negra (@saudementalpopnegra).

A conversa será mediada Tamiris Sapucaia, psicóloga, especialista em Atenção Integral ao Consumo e aos Consumidores de Substâncias Psicoativas pelo Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia (Cetad/Ufba), que atua na Equipe de Saúde Mental da Defensoria Pública do Estado da Bahia.





“HOLOCAUSTO BRASILEIRO – Prontuário da Razão Degenerada” resulta de projeto contemplado pelo Edital Setorial de Teatro, tendo apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.