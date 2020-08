Autoridades lamentam morte de Elsimar Coutinho aos 90 anos

A morte do médico baiano Elsimar Coutinho nesta segunda-feira (17) deu início a várias manifestações de luto e solidariedade à família do pesquisador, que tinha 90 anos.

“A comunidade científica da Bahia perde hoje um nome importante. Elsimar Coutinho morre aos 90 anos e deixa um destacado legado na área da reprodução humana. Meus sentimentos a todos os familiares do médico, que é mais uma vítima da covid-19", diz nota da deputada federal Lídice da Mata, presidente do PSB na Bahia.

O vereador de Salvador Paulo Magalhães Jr (DEM) também lamentou a perda."A morte do cientista Elsimar Coutinho é motivo de pesar para todos os baianos. Perdemos um homem íntegro, sábio e de extrema competência. Apesar da saudade e falta física, o médico baiano se perpétuou como referência em planejamento familiar no mundo. Meus sentimentos à família e amigos do médico", diz a nota.

Secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates manifestou seu pesar. "Nesse momento de dor me solidarizo com os familiares do médico, professor e cientista Dr. Elsimar Coutinho. Grande homem e profissional, referência mundial no campo da reprodução humana. Obrigado por tantos ensinamentos na área da saúde! Descanse em paz!", escreveu ele em uma rede social.

O Esporte Clube Bahia, time para o qual Elsimar torcia, também lamentou. " Nossa homenagem ao professor Elsimar Coutinho, torcedor do Esquadrão e referência mundial em reprodução humana, que faleceu hoje aos 90 anos", diz o texto.