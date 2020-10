Auxiliar Flávio Tanajura comanda treino após demissão de Bruno Pivetti

Demitido pelo Vitória, o técnico Bruno Pivetti foi informado da decisão do clube na manhã desta quarta-feira (7), por telefone. O comunicado foi feito cedo e o treinador não compareceu à Toca do Leão nesta manhã. O treino de reapresentação após a derrota por 2x1 para o América-MG, no Barradão, foi comandado pelo auxiliar Flávio Tanajura. Ele será o responsável pelas atividades até a chegada de um novo comandante.

Os jogadores foram comunicados da saída de Bruno Pivetti pelo gerente de futebol Alarcon Pacheco. O elenco rubro-negro volta a treinar na manhã de quinta-feira (8). O Vitória volta a campo no sábado (10), às 16h, no Barradão, contra o Avaí, que atualmente é comandado por Geninho, técnico que treinava o Vitória antes de Bruno Pivetti assumir o cargo.

Para a partida, o Vitória contará com o retorno do centroavante Léo Ceará. Artilheiro do time na temporada com nove gols, ele ficou fora das últimas duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro porque foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Ceará, na terceira fase da Copa do Brasil.

Com 18 pontos, o Vitória é o 10º colocado da Série B. Com um ponto a mais, o Avaí está na 9ª posição.