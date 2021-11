Auxílio Brasil começa a ser pago nesta quarta; confira calendário de pagamentos

O programa social Auxílio Brasil começa a ser pago aos beneficiários com aumento de 17,8% no valor médio (para R$ 217,18) em relação ao Bolsa Família nesta quarta-feira (17) sem a necessidade de novo cadastramento por parte das famílias.

A avaliação dos cadastros é responsabilidade do Ministério da Cidadania, que faz uma revisão todos os meses. A Caixa Econômica Federal, responsável pela operacionalização do programa, está processando as transferências para 14,5 milhões de famílias, usando como base o mesmo cadastro do Bolsa Família. O governo já disse que pretende que o Auxílio Brasil seja disponibilizado para 17 milhões de pessoas.

As informações sobre o calendário de pagamento, valor do benefício e número de parcelas poderão ser consultadas em dois aplicativos. Além do novo do Auxílio Brasil, o Caixa Tem.

O Auxílio Brasil vai manter a lógica do pagamento do Bolsa Família, concentrado nos últimos 10 dias úteis do mês e de acordo com o número do cartão NIS. Em novembro, os pagamentos serão feitos entre os dais 17 e 30. Já em dezembro, houve uma antecipação e os pagamentos serão feitos entre os dias 10 e 23, antes do Natal.

Veja o calendário de pagamento para os meses de novembro e dezembro:

Novembro de 2021:

NIS 1: 17/11

NIS 2: 18/11

NIS 3: 19/11

NIS 4: 22/11

NIS 5: 23/11

NIS 6: 24/11

NIS 7: 25/11

NIS 8: 26/11

NIS 9: 29/11

NIS 0: 30/11

Dezembro de 2021:

NIS 1: 10/12

NIS 2: 13/12

NIS 3: 14/12

NIS 4: 15/12

NIS 5: 16/12

NIS 6: 17/12

NIS 7: 20/12

NIS 8: 21/12

NIS 9: 22/12

NIS 0: 23/12

Economia

Para chegar ao mínimo anunciado de R$ 400, o governo pretende concentrar forças para aprovar a PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios e fala que a prorrogação do auxílio emergencial não está no radar.

O líder do governo no Senado e relator do texto dos precatórios, senador Fernando Bezerra (MDB-PE), citou nos últimos dias 2 de dezembro como data-limite para a aprovação do texto. As mudanças precisam ser colocadas em prática ainda neste ano para não desrespeitarem a lei eleitoral – que impede o aumento do benefício em 2022.