AVA: conheça o pão azul, que é feito com tintura de jenipapo

Quando a filha do casal Vanessa Almeida e Riso Cruz começou a provar os primeiros sabores para além do leite materno, eles começaram a pensar em investir numa alimentação mais natural, capaz de trazer não apenas bons nutrientes, como também servisse como ferramenta de promoção de saúde do bebê. Enquanto investiam e pesquisavam suas receitas, eles compartilhavam os resultados com os amigos, nas redes sociais.

Em pouco tempo, começaram a receber solicitações diversas, especialmente de pães, com destaque para o pão azul, feito com tintura de jenipapo. O que era uma proposta familiar de boa alimentação se transformou no AVA – Fermentado Natural, um negócio que vem crescendo e se expandindo com uma proposta de mesclar qualidade, afeto e cultura por meio de receitas que vão resgatar saberes e conhecimentos ancestrais.

“Hoje, produzimos pães às terças, quintas e sábados e, nesses dias, saímos para fazer entregas das encomendas de bicicleta e vendemos o excedente da produção nas ruas do centro da cidade, do Acupe de Brotas, passando pelo Canela, Campo Grande, Ondina até o Santo Antônio Além do Carmo”, diz Vanessa. A bicicleta também integra a proposta de sustentabilidade e respeito que configura a educação da herdeira do casal.

O pão azul é feito com a tintura do jenipapo, é rico em antioxidantes e possui propriedades terapêuticas contra a anemia ferropriva (foto: Divulgação)

Jeito de casa

Para ela, o sucesso alcançado pela iniciativa reside justamente no fato de que toda a produção foge de uma lógica industrial, pois enquanto os pães convencionais demoram três horas para atingirem a fermentação, o pão da AVA passa 18 horas para atingir a fermentação desejada. “O tempo da fermentação é absolutamente natural, não usamos nenhum aditivo. Nosso fermento, inclusive, é um preparo que leva sete dias para ficar pronto e, assim, ser acrescentado a uma receita simples de água, farinha e sal”, completa.

Na verdade, até atingir o ponto ideal dos pães, o casal fez diversos testes para controlar a acidez e qualquer outro aspecto que prejudicasse o sabor dos pães. “Os amigos e a família serviram de cobaias. Só depois que ficamos satisfeitos com os resultados é que concordamos em comercializar para os interessados”, completa Vanessa.

O AVA comercializa pães com um peso médio de 500g do tipo italiano, integral de forma, o pão de cacau e a estrela que é o pão azul. Ao contrário do que se pode imaginar, cada um dos pães pode ficar até três dias fora em temperatura ambiente, 15 dias na geladeira e três meses no freezer, podendo ser aquecido sem perder nenhuma das propriedades como sabor, cor e textura.

Além de ficar independente de conservantes químicos, o pão de fermentação natural ajuda a reestabelecer a flora intestinal, promovendo a saúde de modo amplo, com reflexos para a digestão, humor e pele.

O pão de fermentação natural pode ficar até três dias em temperatura ambiente e 15 dias sob refrigeração, garantindo todas as propriedades nutricionais (foto: Divulgação)

Sabor ancestral

Assim como a própria proposta de cuidar da alimentação da filha, a ideia de fabricar um pão com tintura de jenipapo foi um passo natural de passar para herdeira os conhecimentos herdados dos pais e avós.

“A coloração azul é retirada da fruta verde e é conhecida dos antigos, que usavam a tintura para marcar a pintura corporal para caça, os embates e as festas. Nós resgatamos esse uso, pois é jenipapo é conhecido por ser rico em antioxidantes, além de também ser medicinal por possuir muito ferro e tratar casos de anemia”, ensina.



Os pães da AVA são comercializados através das redes sociais (www.instagram.com/avafermentadonatural) ou durante às entregas feitas sempre no final da tarde e o custo de cada peça de meio quilo é de R$12 para os pães integrais e azul e R$16 para o de cacau.