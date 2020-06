Avaliamos o Jeep Renegade movido a diesel; veja vídeo

No mercado brasileiro desde 2015, o Jeep Renegade é o único entre os utilitários esportivos compactos que oferece um motor a diesel. É também o único da categoria que oferece tração nas quatro rodas com a opção de reduzida, ou seja, é um sistema robusto, que vai além de repartir a força para todas as rodas.

Esse propulsor é um 2 litros turbinado que entrega 170 cv de potência a 3.750 rpm e 35,7 kfgm de torque a 1.750 giros. Movido a diesel, o Renegade, que é produzido em Pernambuco, é oferecido sempre com tração 4x4 e transmissão automática de nove velocidades. Em qualquer configuração, a suspensão é independente nas quatro rodas.

A opção mais barata é o Longitude, que custa R$ 141.990. A versão avaliada, a Trailhawk, é tabelada por R$ 152.990. A pintura perolizada do veículo das fotos custa mais R$ 2.300 e se optar pelo teto solar panorâmico, o consumidor terá que desembolsar mais R$ 8.200.

Os valores são bem superiores do que as configurações flex, que custam entre R$ 82.490 e R$ 113.990. Neste caso é utilizado um propulsor 1.8 litro aspirado que entrega com gasolina 135 cv de potência a 5.750 rpm e 18,7 kgfm de torque aos 3.750 rpm.

A versão Trailhawk tem acabamento em couro e detalhes na cor vermelha (Foto: Jeep) O câmbio tem nove velocidades e o freio de estacionamento é elétrico (Foto: Jeep) As versões diesel contam sempre com trção nas quatro rodas (Foto: Arisson Marinho / CORREIO) O porta-malas dessa versão tem capacidade para apenas 273 litros (Foto: Jeep) Os para-choques são diferentes para proporcionar um melhor ângulo de ataque (Foto: Arisson Marinho / CORREIO)