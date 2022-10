Avenger: primeiro Jeep elétrico é menor que o Renegade

Há algumas semanas a Jeep anunciou três produtos movidos a bateria. Agora, a empresa apresentou detalhes do primeiro lançamento, o Avenger. C

om 4,08 metros de comprimento, ele é 16 centímetros menor que o Renegade, até então seu modelo mais compacto. O interior é moderno e tecnologicamente avançado, com muito espaço para pessoas e carga.

O motor é alimentado por uma bateria de 54 kWh e entrega 156 cv de potência e 26,5 kgfm de torque. A autonomia é de 400 quilômetros no ciclo WLTP.

A cabine privilegia o espaço e a tecnologia A traseira remete ao visual do Renegade

O Avenger é feito sobre a plataforma e-CMP, a mesma do Peugeot e-2008, por exemplo - modelo que chegará ao Brasil nas próximas semanas. A Jeep e a Peugeot são marcas que fazem parte do Grupo Stellantis.

Porém, o Avenger tem um novo motor elétrico, diferente do adotado no e-2008. Inicialmente, o veículo será produzido na fábrica de Tychy, na Polônia, para atender os clientes europeus.

De acordo com a Jeep, as entregas vão começar no primeiro semestre de 2023. Na Europa, o Avenger custa 39.500 euros, o equivalente a R$ 201 mil na conversão direta.

CAMINHÃO POR ALUGUEL

A Scania anunciou a criação de uma nova empresa, que irá atuar no ramo de aluguel de caminhões no mercado brasileiro.

A abertura das operações, que terá administração do fabricante, está programada para acontecer no Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga (Fenatran), que será realizado de 7 a 11 de novembro, em São Paulo.

Na fase inicial, estarão contemplados os futuros caminhões da nova linha P8/Euro 6, a nova gama Super, incluindo os veículos movidos a gás natural e biometano.

As primeiras entregas serão efetuadas a partir de fevereiro.

ELÉTRICO ULTRA LUXUOSO

Referência em sofisticação sobre quatro rodas, a britânica Rolls-Royce confirmou que será completamente elétrica até 2030. Nesta semana, apresentou seu primeiro modelo desta nova etapa, o Spectre.

“Este é o início de um novo capítulo ousado para nossa marca, nossos clientes extraordinários e a indústria de luxo. Por esse motivo, acredito que Spectre é o produto mais perfeito que a Rolls-Royce já produziu”, explica Torsten Müller-Ötvös, CEO da Rolls-Royce Motor Cars.

O veículo, que chegará ao mercado no segundo semestre do ano que vem, terá um alcance estimado de até 416 quilômetros.

Bom resultado para um modelo que terá 577 cv de potência e mais de 90 kgfm de torque.

PNEUS PARA CARROS ELÉTRICOS

A participação dos veículos elétricos está aumentando. E os consumidores já estão recorrendo ao mercado para substituir os pneus.

Neste momento, muitos vão se atentar que esses pneus são diferentes dos utilizados em carros a combustão.

Apesar de a estrutura básica ser a mesma em termos de componentes, os materiais utilizados, o design e as capacidades de carga foram revistos.

De acordo com a Continental, foram desenvolvidos compostos mais resistentes e desenhos de banda de rodagem mais sofisticados, além de reforços estruturais, para que o peso adicional dos elétricos pudesse ser absorvido pelos pneus sem que a sua vida útil fosse afetada de forma significativa por desgaste prematuro.

BMW FAZ INVESTIMENTO EM MANAUS

A fábrica de motocicletas da BMW em Manaus receberá um investimento de R$ 50 milhões até 2025.

Com esse aporte, a capacidade de produção vai subir de 15 mil para 19 mil motos por ano.

A mão de obra direta será ampliada em 20% e sete novos modelos serão agregados.