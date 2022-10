Avenida Magalhães Neto volta a ser bloqueada aos domingos e feriados

Pode separar a bike, os patins, o patinete ou o par de tênis, além de uma boa dose de protetor solar e da garrafinha de água: o projeto Ruas de Lazer está de volta. Suspensa desde 2020, a iniciativa retornará neste domingo (16), com o bloqueio da Avenida Magalhães Neto para a prática de esportes e lazer.

O projeto volta a ser realizado sempre aos domingos e feriados, das 7h às 17h, período em que a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) manterá um bloqueio do tráfego de veículos na pista.

Para retomar o projeto em grande estilo, a prefeitura preparou uma programação especial para este domingo. Das 7h às 14h, será realizado um circuito infantil de bicicleta para as crianças, com show de Tio Paulinho, que tem início previsto para as 9h. Já das 8h às 16h, o espaço terá brinquedos infláveis e cama elástica. Já às 14h30, será realizado o espetáculo Hebert & Richard, com trilhas sonoras de cinema.

Segundo o presidente da Saltur e coordenador do Movimento Salvador Vai de Bike, Isaac Edington, há previsão que outros pontos da capital baiana também sejam contemplados com a ação.

Mudanças no trânsito

Devido ao bloqueio da avenida, o trânsito na região da Pituba terá alterações, inclusive no recém inaugurado Complexo Viário Tatti Moreno (conhecido como mergulhão), que será totalmente interditado das 7h às 17h. Neste período, o tráfego de veículos também será bloqueado na via principal da Avenida Magalhães Neto, no sentido Avenida Tancredo Neves, no trecho compreendido entre a Rua Fernando Menezes de Góes e as proximidades do Mercado GBarbosa.

Ainda no sentido Avenida Tancredo Neves, o trânsito será interditado entre a saída do Mercado GBarbosa e a entrada do Complexo Viário Tatti Moreno. Já no sentido orla, a via principal da Avenida Professor Magalhães Neto será interditada da saída do Complexo Viário Tatti Moreno até a via marginal da avenida.

Durante o período de interdição, o acesso de moradores será permitido mediante comprovação de endereço. Agentes de trânsito e transporte estarão no local para orientar condutores, pedestres e passageiros.