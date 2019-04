Avianca cancela oito voos em Salvador neste sábado (27)

Pelo menos oito voos da Avianca que sairiam de Salvador foram cancelados neste sábado (27). A companhia aérea, que está em recuperação judicial, cancelou mais de 300 voos na cidade desde o último dia 15.

Os voos cancelados hoje foram os de número 6201, 6211, 6213, que sairiam da capital baiana com destino ao Galeão (Rio de Janeiro), assim como o o 6227; também não decolaram o 6224, com destino a Aracaju; o 6225, com destino a Brasília; o 6310, para Recife; e 6314, para Petrolina (PE).

A orientação da própria Avianca é que os passageiros que tiveram seus voos cancelados solicitem o reembolso pelo site da empresa.

No formulário, selecione o motivo “Cancelamento de voo gerado pela Avianca”. Os que compraram a passagem via agência ou site de viagem, precisam entrar em contato diretamente com essas empresas.

Em processo de recuperação judicial, a empresa reafirma que “está tomando todas as medidas necessárias para manter a normalidade de suas operações".