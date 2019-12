Avião da Azul faz pouso de emergência no aeroporto do Recife

Um avião da companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras realizou um pouso de emergência, na manhã desta terça-feira (3), no Aeroporto Internacional dos Guararapes, que fica no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. O voo 2709 partiu em direção à Fortaleza às 9h10.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), após a decolagem, o piloto do avião solicitou o retorno para o terminal. O avião fez o pouso de emergência, no Recife, às 9h21. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o procedimento, mas não precisou atuar. Não houve registro de feridos no incidente.

Confira a íntegra da nota enviada pela Infraero

A Infraero informa que a aeronave da companhia aérea Azul (voo 2709), com destino a Fortaleza (CE) às 9h07 desta terça-feira (3/12) e solicitou retorno ao Aeroporto do Recife (PE) logo após a decolagem. A aeronave pousou às 9h21 e a equipe dos bombeiros do aeroporto foi acionada, colocando o plano de emergência em ação. A aeronave foi rebocada pela equipe de manutenção da companhia aérea e retornou para sua posição. Os passageiros foram desembarcados e aguardam definição da empresa sobre um novo embarque. Por conta desta ocorrência, a pista de pousos e decolagens ficou interditada de 9h21 às 9h46. Nesse período, 15 voos foram afetados. Para mais detalhes sobre o voo 2709, sugerimos contato com a companhia aérea. As informações são do Jornal do Commercio.