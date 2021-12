Avião da FAB com 2,5 toneladas de medicamentos pousa no extremo sul baiano

Em decorrência das enchentes nas cidades do extremo sul da Bahia, nos últimos dias, o Ministério da Defesa, por meio das Forças Armadas, tem levado ajuda humanitária às populações mais atingidas. Na madrugada desta segunda-feira (13), uma aeronave C-130 Hércules, operada pelo Esquadrão Gordo (1º/1º GT), decolou de Guarulhos (SP) com destino a Teixeira de Freitas, com um carregamento de 2,5 toneladas de medicamentos.

O comandante da aeronave, capitão aviador Ítalo de Holanda de Oliveira, falou sobre a importância do apoio ao estado baiano. "A Força Aérea atua em diversas ações, e a humanitária é uma delas. Nós temos um País vasto e que está sempre demandando este tipo de apoio. Então, qualquer que seja o local que a nossa população necessite de socorro, vamos tomar as providências e assegurar que a ajuda chegue o mais rápido possível. Sabemos das dificuldades que a Bahia está passando e, por isso, este pedido, em especial, é de suma importância, uma vez que esta população está carente e esperando por estes medicamentos que estamos transportando", disse.

(Soldado Zancanaro / BASP, 1º/1º GT e 1º/8º GAV)

No sábado (11), uma aeronave H-36 Caracal, operada pelo Esquadrão Falcão (1º/8º GAV), da Força Aérea Brasileira (FAB), foi deslocada para Porto Seguro, que servirá como base de atuação da força-tarefa de assistência às localidades afetadas pelo temporal. Para os próximos dias, será engajado, ainda, um helicóptero H-60L Black Hawk do Esquadrão Pantera (5º/8º GAV).

As aeronaves prestarão apoio à Defesa Civil do estado baiano, sendo a coordenação de emprego dos aviões da FAB feita pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), de Brasília. Um helicóptero da Marinha do Brasil também está empregado na missão.

Rui e Bolsonaro sobrevoam região

Na manhã desse domingo (12), autoridades estaduais e federais visitaram as áreas atingidas pelas enchentes no Extremo Sul da Bahia, em duas diferentes comitivas. Aproximadamente 70 mil pessoas já foram atingidas, e 3,7 mil ficaram desabrigadas, segundo o Corpo de Bombeiros.

O governador Rui Costa sobrevoou e visitou as áreas atingidas pelas chuvas no interior da Bahia, acompanhado de sua equipe. O presidente Jair Bolsonaro também fez um sobrevoo na região, ao lado de ministros.

Foram sobrevoadas as cidades de Jucuruçu, Nova Alegria e Itamaraju, para averiguação do impacto das fortes chuvas na região. No mesmo dia, no período da tarde, o helicóptero realizou o transporte de cerca de 800 quilos de cesta básica e água, além de oito militares do Corpo de Bombeiros, entre as cidades Jucuruçu e Itamaraju.

A ação é uma cooperação mútua entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Regional.