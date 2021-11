Avião que caiu com Marília Mendonça já se envolveu em polêmica com Carlos Lupi

O turbo-hélice King Air com prefixo PT-ONJ, que caiu nesta sexta-feira (5) resultando na morte da cantora Marília Mendonça, já ganhou o noticiário antes. Foi em 2011, quando o King Air se envolveu numa polêmica com o então ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT).

Na ocasião, publicou-se reportagem da revista Veja sobre uma viagem realizada pelo atual presidente do PDT ao Maranhão, em 2009. A publicação mostra que o King Air foi alugado por Adair Meira, apontado como responsável por ONGs que depois receberam verbas de convênios com a pasta.

Na época, o Ministério do Trabalho informou que Carlos Lupi andou, na verdade, numa uma aeronave de modelo Sêneca. Ainda justificou-se que viagem foi feita tanto para atividades ligadas à pasta quanto partidárias. Quem teria se responsabilizado, no caso, seria o PDT.

As fotos publicadas por O Globo, no entanto, desmentiram a versão.