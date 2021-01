Avião que transportava vacinas erra manobra e quase provoca acidente no Paraná

Um avião monomotor que transportava vacinas, no Paraná, errou uma manobra e entrou em rota de colisão com uma outra aeronave que se preparava para pousar no Aeroporto Afonso Pena, em Curitiba. Os passageiros só ficaram sabendo do susto depois que avião chegou ao solo, no entanto, foi possível identificar o erro, que poderia ter causado um acidente de grandes proporções, através dos radares.

O avião do governo do Paraná se aproximou do avião da Gol, que fazia a rota São Paulo-Curitiba, obrigando o boeing a arremeter e refazer o procedimento de pouso. O piloto do monomotor disse que o avião apresentou uma atitude inesperada no modo piloto automático. De acordo com as explicações do comandante da aeronave que levava uma carga de vacinas para Londrina, interior do Paraná, ele desativou o piloto automático e seguiu a decolagem de forma manual. O caso será investigado pelas autoridades áreas. As informações são do Jornal da Band.