Avisos da PM, 'BBB' e ruas vazias: As primeiras horas do toque de recolher na BA

Os primeiros momentos do toque de recolher em Salvador deixaram a capital baiana diferente. Ruas desertas, mesmo em locais de tradicionais encontros e regiões de bares.

A partir das 22h, viaturas da Polícia Militar começaram a rodar por diversos bairros pedindo à população, através de avisos sonoros, que fiquem em suas casas.



PM acompanhou de perto o fechamento de bares e restaurantes (Elói Corrêa/GOVBA)

Em locais como a região da orla, entre Rio Vermelho, Amaralina e Pituba, policiais militares fizeram fiscalização em bares e restaurantes, que só podem funcionar até as 21h30.

Além da fiscalização in loco, a Secretaria de Segurança Pública fará um Big Brother do estado para garantir a ausência de pessoas nas ruas. A SSP fará uso das câmaras de segurança do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para auxiliar as polícias Militar e Civil, além dos órgãos municipais, no cumprimento do toque de recolher na Bahia. A estrutura funcionará nos sete dias do decreto estadual, que prevê restrições no período das 22h às 5h.

CICC fará um BBB do estado para garantir que o toque de recolher seja cumprido na capital e no interior (Foto: Divulgação/SSP)

No CICC, as imagens de 1 mil câmeras da SSP instaladas na capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e em algumas cidades do interior ajudarão no direcionamento de viaturas, caso seja visualizado algum descumprimento do toque de recolher.

Por volta das 23h, avenidas como a do Vale do Canela estão completamente desertas.

Com toque de recolher, avenida do Vale do Canela ficou deserta na noite desta sexta-feira (Foto do leitor)

Até o próximo dia 25 de fevereiro a circulação de pessoas nas ruas será restrita na maior parte do estado entre 22h e 5h.

Na orla, na altura de Ondina, a cidade também estava deserta (Foto do leitor)

Segundo a Secretaria de Comunicação do estado (Secom), as pessoas que descumprirem as ordens serão conduzidas à delegacia, onde uma ocorrência será registrada e encaminhada ao Ministério Público para a abertura de um processo criminal.



A volta pra casa

Ônibus urbano e frota reguladora

Os ônibus urbanos em Salvador farão sua última viagem às 22h30 e retomarão as atividades a partir das 5h do dia seguinte. Além dos veículos regulares, a Secretaria de Mobilidade (Semob) vai disponibilizar 20 ônibus da frota reguladora, distribuídos nas estações da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Mussurunga, que atenderão os corredores próximos de acordo com a necessidade, visando agilizar o escoamento de passageiros.

O órgão dará atenção especial aos Polos Geradores de Viagem (PGV), como shoppings e empresas de call center, que liberam uma grande quantidade de funcionários após o fechamento. Agentes de trânsito e transporte estarão nos principais pontos monitorando o atendimento e realizando os ajustes necessários para garantir o atendimento no transporte.

Outros modais

Táxis, mototáxis e motoristas por aplicativo poderão circular após às 22h, desde que fique comprovada a necessidade de atendimento às situações especificadas como exceção no decreto, que se resumem aos serviços de saúde e farmácia; ou em que fique comprovada a urgência do deslocamento.

Em cumprimento ao decreto, a CCR Metrô Bahia vai antecipar o fechamento do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas para às 22h30, a partir desta sexta. Até o dia 25 o metrô seguirá funcionando das 5h às 22h30, em todos os dias da semana.