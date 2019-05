Avó, Beth Szafir diz não ter contato com Sasha: 'Não sinto falta'

A socialite Beth Szafir, mãe de Luciano Szafir, falou da relação com a neta, Sasha Meneghel, filha do ator com Xuxa. Para Amaury Jr., ela contou que a distância e falta de tempo atrapalham as duas, que mal se veem. Sasha mora em Nova York, nos EUA, onde estuda moda.

"Não sinto falta", disse a socialite à revista Quem. Beth está participando das gravações de um reality sobre sua família, produção do canal E!. Ela tem outros oito netos, todos morando em São Paulo.

"Nós duas (eu e Sasha) temos zero contato. Ela mora em Nova York e eu tenho uma vida muito corrida", diz Beth.

Sasha está essa semana no Brasil, para onde veio lançar uma coleção de joias no Rio de Janeiro. A mãe Xuxa e a amiga Bruna Marquezine foram algumas das celebridades que compareceram ao evento.