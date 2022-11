Avô é suspeito de abusar de neta de 3 anos em São Desidério

Um homem foi acusado de abusar sexualmente da neta, uma criança de três anos, nesta segunda-feira (14), no município de São Desidério, localizado no oeste baiano. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que é filha do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), por volta das 8h30 desta segunda, policiais da 85ª CIPM foram acionados por populares para averiguar a situação de um homem que foi vítima de golpe de arma branca, na avenida JK, Centro, em São Desidério. Os policiais acionaram o Samu para atendimento do indivíduo.

A autora da facada, mãe da vítima, no entanto, permaneceu no local e alegou que o homem teria abusado sexualmente de sua filha de três anos. A ocorrência foi apresentada à 11ª Delegacia de Barreiras para as providências cabíveis.

Procurada, a Polícia Civil não retornou à tentativa de contato feito pelo CORREIO até o fechamento desta matéria.