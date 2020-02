Azul disponibilizará mais de 700 voos extras para o Carnaval 2020

John Rodgerson, presidente da Azul Linhas Aéreas (foto: divulgação)

A Azul Linhas Aéreas irá disponibilizar 740 voos extras entre 21 e 26 de fevereiro, pensando na enorme demanda do Carnaval. Campinas, Recife e Belo Horizonte, principais bases de operação da companhia, além de Salvador e Porto Seguro, cidades tradicionalmente conhecidas por concentrar os festejos carnavalescos, receberão o maior volume de operações adicionais.

“Nada disso seria possível sem o enorme esforço de nosso time para oferecer aos clientes a melhor experiência durante a viagem”, nos disse John Rodgerson, presidente da Azul.

Luís Miranda volta aos palcos

“O Mistério de Irma Vap” está de volta. Uma das peças mais assistidas na história do Brasil, encenada por Marco Nanini e Ney Latorraca, entre os anos de 1986 e 1997, o que rendeu até uma menção no Guiness Book, ganhou nova adaptação, em 2019, pelas mãos do diretor e encenador Jorge Farjalla e com elenco formado por Mateus Solano e pelo baiano Luís Miranda.

Após grande sucesso durante o ano passado, o espetáculo reestreou, nessa sexta-feira, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Solano interpreta Lady Enid, mulher recém-casada com o esquisito Lord Edgar (Luís Miranda), que se muda para uma mansão. Logo, a governanta (também vivida por Miranda) se revela uma inimiga, e a nova proprietária desconfia que o lugar seja mal assombrado.

A nova Irma Vap satiriza fatos dos noticiários, como a reforma trabalhista, evoca elementos do folclore e incorpora sotaques aos personagens. As apresentações serão sempre às quintas, sextas e sábados, em curta temporada.

Majur (Foto: Divulgação/Glamour/Mylena Saza)

Olho nela!

A cantora Majur vai apresentar um show provocativo e contagiante na capital baiana. O evento será realizado no próximo dia 12 de fevereiro, às 22h, na Casa Ninja Bahia, no Rio Vermelho. Majur começou na música aos 5 anos de idade, cantou em diversos bares da Barra e, recentemente, caiu nas graças da empresária Paula Lavigne ( esposa de Caetano Veloso), que está agenciando a sua carreira.

Avon patrocinará a 41ª Noite da Beleza Negra (divulgação)

O mais belo dos belos

A Avon será uma das patrocinadoras da 41ª da Noite da Beleza Negra, evento realizado pelo Bloco Ilê Ayê, que acontece neste sábado, na Senzala do Barro Preto, em Salvador. “A Avon acredita muito na força da mulher negra como agente transformadora de todos os espaços que ocupa e no potencial que a beleza tem para modificar vidas. Por isso, estamos felizes em participar pela terceira vez consecutiva dessa noite tão especial de celebração da beleza negra”, nos disse Mafeone Odara, representante do comitê interno de diversidade de marca e gerente do Instituto Avon.

Comissão de frente

O trio de música eletrônica Major Lazer, formado por Diplo, Jillionaire e Walshy Fire, se junta aos brasileiros Tropkillaz e ao Àttooxxá, pelo segundo ano, no Carnaval de Salvador. Os artistas, que estrearam na folia baiana em 2019, irão desfilar em um trio sem cordas, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O agito será no dia 22 de fevereiro (sábado).

Atração

A cantora baiana Margareth Menezes será uma das atrações do projeto Casa Natura Musical, que ocupa um imóvel no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O show da artista será no dia 28 de fevereiro, com seu Baile da Maga, em que troca hits de sua carreira como Faraó, Dandalunda e Toté de Maianga.

Nizan Guanaes e Donata Meirelles (divulgação)

Temporada baiana

Donata Meirelles e Nizan Guanaes vão passar o fim de semana em Trancoso. O casal, que frequenta o vilarejo baiano há mais de 20 anos, costuma se hospedar na casa de praia da condessa Georgina Brandolini, que possui 6m2 de terreno e um château de 800m2 assinado pelo arquiteto Fabrizio Ceccarelli e pelo decorador Sig Bergamin. A mansão é a mesma que foi utilizada pela cantora Beyoncé, em 2013, durante sua passagem pelo Brasil.

Reinold Geiger (foto: divulgação/Group L'Occitane)

Gastronomia e cultura

Por falar em Trancoso, o vilarejo no sul da Bahia irá ferver com o festival Música em Trancoso, que ocorrerá entre os dias 14 e 21 de março, no Teatro L`Occitane. Durante o período, diversos jantares serão oferecidos para reunir patrocinadores e gerar um polo multiplicador de desenvolvimento. Um dos mais concorridos é sempre o oferecido pelo bilionário austríaco Reinold Geiger, dono da marca de cosméticos L´Occitane, que recebe músicos estrangeiros e poderosos para uma super noite em sua casa de praia, em Itapororoca.

Parabéns pra você

Helena Fialho, esposa do empresário Eduardo Fialho, completou idade nova na última quarta-feira e comemorou, com amigos e familiares, durante jantar no restaurante Ori, no Horto Florestal. Nos próximos dias, Helena segue para a sua casa de praia, na Ilha de Itaparica, onde continuará com os festejos.

