Azul e Gol disponibilizam malha área para transporte gratuito de vacinas da covid-19

A companhias aéreas Gol e Azul informaram, nesta quarta-feira (9), que estão à disposição das autoridades do Brasil para transportar gratuitamente as vacinas contra a covid-19, quando estiverem disponíveis.

Em comunicado ao mercado, a Gol Linhas Aéreas destacou que o trabalho será feito em conjunto com a Gol Log.

A companhia recordou ainda que em abril foi a primeira a transportar gratuitamente profissionais de Saúde que estavam a trabalho durante a pandemia.

A Azul informou que o grupo colocou sua malha existente, atualmente presente em 113 cidades em todo o território nacional, operando modelos da Embraer, Airbus, ATR e Cessna.



“Por meio das operações da Azul Cargo Express, temos a capacidade única de transportar vacinas com segurança e eficiência para cidades e comunidades em todo o país. Estamos colocando à disposição espaços de carga gratuitos em nossa malha de rotas regulares para qualquer autoridade governamental no Brasil”, diz John Rodgerson, presidente da Azul. As informações são do Estadão Conteúdo.