Azul retoma voos entre Salvador e Ilhéus

Foto: Divulgação

A partir de janeiro de 2021, uma nova opção de voo regular ligando Salvador e Ilhéus vai começar a operar. O público que tiver como destino o sul da Bahia contará com seis opções semanais, de domingo a sexta, às 22h50. Já para quem desejar fazer o trajeto inverso, seis opções estarão disponíveis de segunda a sábado, às 04h45.

“Esse novo voo para Ilhéus demonstra o potencial da aviação regional na Bahia. Estamos focados na rápida recuperação da malha em Salvador, incluindo a facilitação da conectividade com a região Sul e Baixo Sul do estado”, destaca Marc Gordien, diretor comercial do Salvador Bahia Airport. A operação será feita pela Azul Linhas Aéreas.

