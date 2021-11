B3 inaugura escultura do Touro de Ouro no centro de São Paulo

A B3, a Bolsa de Valores brasileira, inaugurou na área central da capital paulista uma réplica da escultura conhecida como Touro de Wall Street, nesta terça-feira (16). A versão brasileira foi batizada de Touro de Ouro, por ser dourada. A peça americana original é de bronze e chama-se "Charging Bull", que significa touro em investida.

No mercado acionário, o touro representa os momentos de alta da Bolsa, uma vez que o touro chifra para cima. A versão brasileira foi instalada em frente ao prédio da Bolsa, na rua 15 de Novembro.

O Touro de Ouro foi idealizado em parceria com o sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Touro, Pablo Spyer —também conhecido por apresentar o programa Minuto Touro de Ouro, na Jovem Pan—, e feito por Rafael Brancatelli, artista plástico e arquiteto.

A peça "simboliza o mercado financeiro e a força do povo brasileiro", segundo a B3. No mês de outubro, a B3 atingiu a marca de 4 milhões de contas de pessoas físicas em renda variável.

Entre as atrações turísticas mais visitadas de Nova York, a escultura original é reconhecida no mundo dos negócios como um símbolo do mercado financeiro e de sorte. Coçar o focinho, agarrar os chifres ou testículos traria boa sorte. O touro nova-iorquino também é frequentemente escolhido como alvo dos protestos de críticos do capitalismo. O touro foi esculpido pelo artista italiano Arturo di Modica, que o instalou ilegalmente em frente à Bolsa de Valores de Nova York, após a quebra de 1987.